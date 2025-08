DESAGRAVO AO STF

“Lula se reúne em jantar com os ministros do STF em reação às punições do governo Trump, ainda manifestando em reiterados discursos que o Judiciário no Brasil é independente, e não aceita injunções de governo estrangeiro em seus julgamentos. Ótimo! Só faltou explicar por que em sua condenação, seus advogados, inclusive o atual ministro Cristiano Zanin, apresentaram um 'fajuto' ofício assinado por dois funcionários da ONU, exigindo sua libertação, criticando o julgamento do STF. Também, podia apresentar desculpas, pela 'pichação' do prédio da ministra Carmem Lúcia.”

ELIAS NOGUEIRA SAADE

Belo Horizonte