ELES ESTÃO DESESPERADOS

Aqueles que desejavam permanecer no poder a qualquer custo, coisa de quem tem sangue de ditador nas veias, não conseguiram êxito e hoje estão no banco dos réus, convictos de que pagarão pelos crimes cometidos contra a nossa democracia. Estão desesperados. É bastante interessante vê-los gritando para os quatro cantos do mundo, que são vítimas de perseguição política. Mentem. A nossa democracia é maravilhosa. Somos livres, escolhemos os nossos representantes por meio do voto e temos liberdade para tirar deles, em determinadas circunstâncias, o mandato. Muitos desses que estão abrindo a boca para falar asneiras e manchar a imagem do Brasil lá fora, fazem isso por estarem assombrados com o que está por vir. O mundo reduzido numa cela por um bom tempo. Como pode alguém, brasileiro, aplaudir o que Trump está fazendo com o Brasil. Devemos banir do cenário político brasileiro esses traidores da pátria. Esses derrotados inconformados. Ainda bem que podemos ver que tem muita gente saindo da hipnose.

JEOVAH FERREIRA

TAQUARI/DF