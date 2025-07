A violência no Brasil só cresce e as nossas fracas e frouxas leis nada mudam, lamentavelmente. E as três principais cidades mais violentas estão na Bahia, estado dirigido há decadas por petistas que, em geral, sempre alegam que a violência é um problema social e, claro, quem paga a conta é o povo honesto. Essas cidades onde a vida esta pela hora da morte são Jequié, Camacari e Juazeiro.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo