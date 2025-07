A ditadura da beleza

A ciência nos ensina que o corpo do ser humano é formado por células. Nesta constituição estão os órgãos, os tecidos, os organismos e toda uma amplidão. Somos formados, sobretudo, por alma, espírito e sentimentos, valores que talvez vão além de toda a materialidade. E o que seriam esses sentimentos senão a porta de entrada para todas as nossas percepções, necessidades e desejos? Em um pequeno conto, "A beleza total", de Carlos Drummond de Andrade, há o retrato de uma mulher, Gertrudes, que teria uma beleza tão extrema que seu corpo causava fascínios em todos que a cercavam: 'A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes perdiam toda a capacidade de ação. O Senado aprovou lei de emergência proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito'. Pois bem, qual seria nosso padrão de beleza? Digo isso porque, conforme o Estado de Minas, em matéria publicada no caderno BemViver —" Espelho, espelho meu..." (22/07) — , "a busca precoce por procedimentos mais invasivos acende um alerta" . Até onde deverão ir as intervenções estéticas? Ora, nosso corpo não é um barro que pode ser modelado e remodelado ao bel- prazer das vaidades e a ansiedade dos que olham o próprio umbigo. Diante do espelho, a imagem intriga a autoestima e leva ao vislumbre de um corpo perfeito. A anorexia, doença provocada por uma rigorosa dieta alimentar, costuma ser o mal desta história real. Teria, portanto, um limite muito tênue e perigoso entre o nosso narcisismo, a nossa aceitação de como realmente somos e os valores que a sociedade nos impõe. No conto de Drummond, a personagem Gertrudes já nascera com toda beleza e fascínio: 'E era feliz, sabendo-se incomparável'. Drummond termina a ficção concomitante ao fim de Gertrudes, assim como é a história de todos os homens e mulheres, de carne e osso e sentimentos: 'Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. O corpo já então enfezado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a sete chaves'.

Fábio Moreira da Silva

Belo Horizonte (MG)