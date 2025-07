INTROMISSÃO DESCABIDA

Chega a ser indecente ver meia dúzia de gatos pingados se manifestando a favor das interferências de Donald Trump no Brasil.

É inacreditável que um presidente de um país como os Estados Unidos da América esteja se apequenando tanto, dando ouvido a pessoas sem escrúpulos que querem o poder a qualquer custo.

São mentirosos, traidores da pátria, favoráveis ao “quanto pior melhor”. É invejável a democracia que vivemos. É conversa fiada a afirmação de que no Brasil há perseguição política. Causa nojo saber que alguns enganadores ficam rosnando por aí com o intuito de manchar a imagem do nosso país e prejudicar a maioria da nossa população, que sabe que a liberdade é o bem maior de um povo. As autoridades brasileiras não podem baixar a guarda. O Brasil não é quintal dos EUA. Não podemos ficar de joelhos no chão com medo de quem quer que seja. A soberania do nosso gigante não tem preço. A nossa Justiça não pode ceder. A lei deve, sim, ser aplicada com todo o rigor em quem a infringiu. Unamo-nos àqueles que zelam para que não fiquemos sob o cabresto de nenhum espertalhão.

JEOVAH FERREIRA

TAQUARI/DF