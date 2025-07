Interesses da família Bolsonaro

"Aos poucos, lentamente

a grande mídia começa a acordar e perceber que apoiar uma família de oportunistas, que viveram e vivem às custas do Estado, enquanto discursam e posam de liberais, não tem mais sustentação.

Defender o indefensável tem limites e boa parte dos jornalistas percebeu que o intuito da família Bolsonaro é apenas defender seus interesses familiares, suas rachadinhas,

seus gabinetes disseminadores de ódio e a permanência a la Maduro do papai no poder via

golpe de Estado.

Demorou, mas editoriais começam a atingir até os aliados alienados e subservientes do inelegível, Zema, Tarcísio, Caiado e os arautos do Congresso Inimigo do Povo, aqueles que usam emendas parlamentares para corrupção e chantagem ao governo.

A chantagem de Trump contra o Brasil, nossa economia e Justiça mostram quem são os membros da família, que agora se escondem no exterior fugindo de suas responsabilidades e com medo da Justiça.

Eles queriam um golpe, para poder dissolver o STF, Congresso e calar aqueles que ousassem falar ou escrever contra Bolsonaro e sua quadrilha. Uma espécie de 1964 à moda do Capitão e seus 107 imóveis inexplicáveis."

Rafael Moia Filho

Bauru – SP