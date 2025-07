Conexão Interior: o BDMG no coração de Minas

A pluralidade de Minas Gerais faz com que seja reconhecido nacionalmente como uma síntese do Brasil. São 853 municípios com realidades e particularidades únicas. Para o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, é um desafio estar presente em todas essas localidades levando geração de emprego e desenvolvimento a partir da oferta de crédito com condições diferenciadas do mercado. Ouvir e atender todo o estado é um compromisso que foi fortalecido com a criação do programa “BDMG Conexão no Interior”, que, em breve, completa um ano.



Aparentemente simples, nossa proposta é poderosa: visitar todas as regiões de Minas para conhecer mais as potencialidades e demandas dos empresários e gestores mineiros. O nosso objetivo é transformar essa escuta em mais oportunidades de crescimento para micro, pequenos, médios e grandes negócios.



No primeiro semestre de 2025, o banco liberou R$ 1,76 bilhão em financiamentos, o que representa um crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado e um recorde para a instituição. Entre janeiro e junho, foram mais de 3 mil empreendedores atendidos em 420 cidades diferentes. São números que nos deixam orgulhosos porque refletem que a presença cada vez mais constante no coração de Minas contribui para resultados concretos.



Um olhar especial para o interior é natural e necessário, já que é onde vivem quatro de cada cinco mineiros. É onde pulsa a força da agropecuária, da indústria regional, do turismo que atrai gente de todo o mundo, dos comércios locais e de pequenos empreendimentos que movimentam a economia do estado. Estar presente é essencial para que o banco cumpra sua missão de forma justa, eficiente e próxima da realidade de quem mais precisa.



Uma mineiridade que se aproxima na essência da hospitalidade e coragem de empreender, mas que, ao mesmo tempo, preserva as riquezas e singularidades de cada canto das Alterosas.



Com o pé na estrada, e com a companhia dos experientes colaboradores do banco, visitamos empresas que já acessaram o crédito do BDMG. Nos reunimos com associações comerciais que são parcerias enquanto correspondentes bancárias. Ver in loco o poder de transformação do crédito para ampliar a força produtiva e gerar empregos nos estimula a buscar ainda mais soluções para deixar a vida dos mineiros ainda mais próspera.



Em cada visita apresentamos as oportunidades que o BDMG tem para cada perfil de empresário ou município. Já estivemos em regiões profundamente impactadas pelas chuvas, quando vimos de perto o efeito de linhas, como a do BDMG Solidário, que representou a sobrevivência de negócios atingidos pelas tempestades.



Esse é um entre tantos projetos viabilizados a partir do crédito e que mostram como o BDMG pode ser um agente de transformação.



É na escuta direta que entendemos onde precisamos ser mais ágeis, mais simples ou mais próximos. É com “olho no olho” que vamos além dos relatórios e sentimos o efeito humano que o crédito tem quando chega na hora certa.



O papel do BDMG não é só de financiar. Também transformamos realidades para fazer a diferença na vida dos mineiros. Buscar esse modelo de desenvolvimento social, econômico e sustentável é cumprir o papel de um banco de desenvolvimento alinhado ao propósito do governador Romeu Zema e do vice-governador Mateus Simões. E isso só é possível quando o banco está presente, de verdade, em toda a Minas Gerais.



Gabriel Viégas Neto

Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais