Preocupações do atleticano

"Há um bom tempo venho dizendo que não enche as vistas esse atual time do Atlético.

Mas, bem ou mal, o Cuca tem conseguido alguma coisa positiva.

No entanto, aos atleticanos raiz e mais atentos, há uma nova preocupação: a SAF!

Outro dia, a imprensa noticiou atraso dos salários dos atletas. Essa notícia, conjugada com declarações nada alvissareiras de um dos sócios da SAF, acende a luz amarela!

Não é de se esperar contratações na próxima janela de transferências.

Ao revés, pretende- se vender jogadores, constando que o Rubens já está com um pé na Rússia.

O antigo e badalado diretor de futebol, para mim um fracasso, nos três anos que ficou no Atlético, inflacionou a folha de pagamentos, com as contratações dos 'craques' Dodô, Diego Costa, Tchê Tchê, Diego Godin, Edenilson, Patrick, Pavón, Jemerson, Kardec , Fábio Gomes e assemelhados.

Desses, apenas Kardec permanece e sempre foi improdutivo!

Com a criação da SAF, em 2023, esperava- se a solução dos problemas financeiros do Galo.

Seus acionistas, que a grande imprensa chama de mecenas, são homens dignos, empresários

de sucesso, atleticanos de corpo e alma!

Experientes, como são, não posso acreditar que deram um tiro no escuro e, muito menos, que empregaram milhões no negócio, por puro diletantismo!

Há dias, o colunista atleticano Fred Melo Paiva publicou texto alarmante no jornal Estado de Minas, sobre as finanças e destinos do Galo.

E os nossos corações atleticanos ficaram pequeninos.

É preciso que os donos da SAF venham a público tranquilizar-nos!"

Tarcísio P. Ferreira

Lagoa Santa – MG