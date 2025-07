SOBRE POLÍTICA

“Sabemos que a esquerda precisa se unir, modernizar sua postura, procurar novos caminhos para a sua comunicação com a população brasileira. Enquanto isso, a direita está perdida sem Bolsonaro em 2026, 2030, dando tiros para todos os lados. A direita não possui discurso alinhado, não possui projeto político para o desenvolvimento industrial e econômico sustentável do país, e a única coisa que eles têm em mente é chegar à Presidência para poder interferir na Justiça, concedendo indulto a Jair Bolsonaro. Uma direita que além de não possuir legado, não fazer nada pelo povo, subverte a ordem ao pedir para um presidente americano punir o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e rir quando Trump anuncia uma taxação de 50% de todos os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. Se confirmada, causará prejuízo enorme justamente à base de apoio do bolsonarismo, que são o agronegócio e as grandes empresas exportadoras.Não bastou disseminar mentiras, desinformar, planejar um golpe de Estado e comandar uma invasão à praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro de 2023. Eles querem subjugar as decisões do STF que puniram os invasores do Distrito Federal, dando anistia geral a todos. O Brasil do futuro não passa de um quadro antigo e empoeirado, pregado na parede em 1930.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP