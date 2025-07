O permanente cuidado espiritual é uma exigência, pois o ser humano é morada de Deus – a fé cristã ensina: o corpo humano é templo do Espírito Santo. Negligenciar essa realidade leva a consequências nefastas, conduzindo o viver na direção de depressões tão comuns, de escolhas equivocadas que aprisionam o ser humano na mesquinhez que valida indiferenças e apegos egoístas, fragilizando a fraternidade universal, bem precioso para a paz mundial. De modo ainda mais avassalador, o descuido com a dimensão espiritual acentua processos destrutivos pelo comprometimento moral de uma sociedade, com prejuízos para a cidadania.



Impactos na vida cidadã, em razão de defasagens no cuidado espiritual, incidem fortemente no desempenho daqueles que deveriam estar a serviço do povo. Passam a ser marcados pela mediocridade nas ações e pela consequente submissão aos interesses de pequenos grupos privilegiados. Aqueles que podem mais também sofrem das mesmas consequências, em razão do despreparo no âmbito espiritual. São incapazes de se sensibilizar e contribuir com projetos que promovam o bem de todos. Reconhecem apenas a meta de ajuntar sempre mais para si, desobrigando-se da “hipoteca social” – responsabilidade cidadã de contribuir para o desenvolvimento integral da sociedade, indo além do próprio bem-estar. É triste a adoção do raciocínio daquele que aumentou seus celeiros e disse a si mesmo, conforme passagem do Evangelho: “Regala-te minha alma”, seguido da advertência de Jesus, quando evoca a voz de Deus dizendo: “Hoje mesmo serás recolhido da vida”, lembrando que tudo ficará para outros.



A espiritualidade é o remédio que o ser humano e a sociedade precisam para se orientar a partir de parâmetros ético-morais. Assim, cuidar da espiritualidade é cuidar de uma fonte essencial do viver humano qualificado, possibilitando mais bem-estar para si e, ao mesmo tempo, capacitação pessoal para participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Espiritualidade é fonte que não se esgota. Não se resume a uma jaculatória de vez em quando repetida, ou a uma devoção periodicamente praticada, nem ao cumprimento de alguns ritos, alguns deles vividos supersticiosamente.



A espiritualidade é um caminho de modelação, com dinâmicas que forram a alma com um tecido novo e, assim, alavanca uma conduta moral alicerçada em valores perenes, em princípios inegociáveis. Assim é a espiritualidade cristã: tem a força de produzir o sentido que configura a liberdade interior e garante relacionamentos qualificados, no horizonte da verdade e da justiça, iluminando a consciência cidadã com parâmetros que buscam o bem de todos, particularmente dos pobres. E consciências iluminadas dedicam-se a projetos sociais, culturais, religiosos que auxiliam a sociedade na promoção da justiça e da paz.



A espiritualidade é caminho marcado pelo silêncio, longe das algazarras que caracterizam as superficialidades costumeiras – com seus excessos de comida, de bebida e de conversas sem força para inspirar escolhas adequadas. O cuidado espiritual diz respeito a uma experiência alimentada pela fé, abrindo mentes e corações, curando ilusões, alargando a consciência de si, edificando homens e mulheres com envergadura moral, social, política e religiosa. O cuidado espiritual deve ser prioridade no cotidiano de cada pessoa, pedra angular na constituição de cada ser humano, com incidências na própria identidade. Cura vários tipos de enfermidades que contaminam e adoecem toda a sociedade.



A liberdade, anseio de todo ser humano, somente pode ser encontrada no amor, cuja fonte é Deus. A espiritualidade leva à fonte inesgotável e única do amor, aquele que oferece tudo, e não a mesquinhez de migalhas. A partir do cuidado espiritual, aprende-se uma nova lógica com incidência qualificante em todos os setores da vida. Passa-se a cuidar mais de si e, ao mesmo tempo, conquista-se a força sapiencial para cuidar dos semelhantes, do meio ambiente. Aqueles que investem na espiritualidade conquistam credibilidade, desenvolvem a habilidade para partilhar palavras que edificam. Distanciam-se dos gestos motivados pela vaidade, por disputas, não se ocupam com a disseminação das insolências que se alastram pela facilidade contemporânea das redes sociais.



O cuidado espiritual é indispensável para que o ser humano conquiste novas virtudes e possa cultivar aquelas que são herança familiar, recebidas também na comunidade de fé e nas relações sociais. A alegria verdadeira e duradoura é um dom que se conquista pelo cuidado espiritual, sobretudo pela possibilidade de evadir-se da prisão do próprio “eu” para entrar, pelo amor, em comunhão com a vida plena que habita e canta na essência de toda criatura. Esta alegria e outros dons vêm pela ação do Espírito Santo, aquele que faz o ser humano clamar a Deus como Pai, alimentando e iluminando a consciência de filiação, alavanca de essencial princípio: “Todos são irmãos e irmãs uns dos outros”.



O cultivo espiritual é também uma disciplina, semelhante àquela dedicada ao cuidado com o corpo. Pede obediência e vivência de dinâmicas e ritos, no âmbito da fé professada, com efeitos e conquistas na interioridade. Enfim, o cultivo espiritual é aprendizagem da humildade que livra o coração do instinto de disputa e ataques, apaziguando a alma para alcançar a paz. A paz de espírito vem de uma vontade maior, não humana, divina, forte, muito além das vicissitudes institucionais e individuais.



Cultivo espiritual é o modo como o ser humano pode encontrar o tesouro de sua vida. Vale viver pela busca deste tesouro, fonte de saboroso sentido do viver cotidiano, equilibrando a existência, qualificando singularmente o ser humano, gestando homens e mulheres capazes de bem conduzir os rumos da sociedade.