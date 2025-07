"A ótima reportagem sobre a tragédia da Gameleira evidencia com clareza a diferença entre empresa pública e privada. No caso de Brumadinho, a Vale assumiu a conta da ordem de bilhões, e a maior parte das vítimas já recebeu, enquanto as vítimas da Gameleira, depois de 50 anos, já morreram sem nada receber."

Elias Nogueira Saade

Belo Horizonte