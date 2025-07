“Na democracia brasileira constam Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Para o bem do Brasil e em benefício coletivo, o objetivo é funcionar em harmonia e com funções específicas para cada um deles, sem interferência nos demais. O Executivo atua em obras sociais e civis, limitando os gastos às receitas. O Legislativo elabora e aprimora as leis, propõe obras sociais e civis. O Judiciário é o guardião da Constituição e, também, das demais leis. É básica a obediência à Constituição e, entre os Três Poderes, é fundamental a harmonia, respeito e restrição à sua área.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES