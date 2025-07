SOBRE ENTREVISTA COM PAULO ABI-ACKEL

"'Minas perdeu lugar. Éramos respeitadíssimos no Congresso Nacional' é uma declaração precisa de Paulo Abi-Ackel, em entrevista ao EM. Faz tempo que tem sido assim, não só no Congresso, onde os políticos dos estados que menos produzem riqueza, do Norte e Nordeste, dominam a cena no Congresso e, para citar alguns, o presidente do Senado é do Amapá e o presidente da Câmara da Paraíba. Sem falar em alguns que já passaram por ali, como José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Inocêncio de Oliveira, Romero Jucá, Jader Barbalho, o eterno Renan Calheiros e outros. Mas não é só no Congresso que Minas perdeu lugar, mas também no Supremo Tribunal Federal onde há apenas Carmem Lúcia que, para nossa vergonha, fez a declaração desastrada: ' É preciso impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem os espaços digitais no Brasil'. Será que, por osmose, ela foi contaminada por outros ministros? Só pode.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte