Exemplo em coluna de Anna Marina

“Fiquei comovido com a coluna de Anna Marina, 'Não chore pelo leite derramado' (publicada em 24/6, no EM). Ainda bem que, depois da dor que passou, recuperou sua saúde e teve de volta parte de suas joias. Como diz o ditado 'o exemplo vem de cima' e, se os roubos bilionários são praticados pelos poderosos sem que sejam punidos – como ocorreu na roubalheira do mensalão, do petrolão e agora o aposentão –, as pessoas se sentem estimuladas a fazer o mesmo, acreditando na impunidade que, infelizmente, é só para os poderosos que vemos por aí leves e soltos depois de terem se fartado na corrupção, sendo que um foi entronizado no Planalto.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte