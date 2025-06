Elogios a coluna de Anna Marina

“Parabéns, Anna Marina, pela sua coluna 'Desrespeito com o paciente', publicada na edição desta segunda-feira (23) no jornal Estado de Minas. Atrasos de 15 minutos a 30 minutos são compreensíveis. Mas acima de uma hora é frequente na clínica Axial (e outras). Falta uma gestão adequada nas clínicas e hospitais, que busquem foco no paciente. Espero que o texto da coluna possa contribuir para reflexão e ação dos administradores.”

FLAVIO CORREIA

Belo Horizonte