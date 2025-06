A arma econômica do século 21 e o caso do Estreito de Ormuz

A recente aprovação, pelo Parlamento do Irã, de uma moção autorizando o fechamento do Estreito de Ormuz deve ser compreendida não apenas como uma resposta diplomática e militar à ofensiva norte-americana contra instalações nucleares, mas como um movimento que reafirma a centralidade da economia como instrumento de pressão geopolítica no século 21.



A conversão do comércio internacional em vetor estratégico de dissuasão não é uma novidade. O que o episódio do estreito explicita, de forma inequívoca, é a consolidação da interdependência logística e energética como elemento central da segurança internacional.



O Estreito de Ormuz responde por cerca de 20% do comércio global de petróleo e por um terço do fluxo internacional de gás natural liquefeito. Qualquer bloqueio efetivo dessa rota compromete não apenas o suprimento físico de energia, mas afeta diretamente os mecanismos de formação de preços nos mercados futuros, a confiança nos contratos internacionais e, por extensão, a estabilidade monetária em diversas jurisdições.



O petróleo, como commodity estratégica, possui elevado grau de elasticidade/preço no curto prazo em mercados globais. Dessa forma, interrupções reais ou mesmo sinalizações críveis de instabilidade no fornecimento produzem efeitos imediatos sobre os índices de preços ao consumidor, especialmente em economias dependentes de importações energéticas.



Do ponto de vista macroeconômico, a instrumentalização do comércio e da logística como ferramentas de pressão revela um movimento mais amplo: a economia globalizada, ao tornar-se altamente eficiente em termos de integração produtiva, também se tornou vulnerável à manipulação política de seus elos críticos.



A disrupção de cadeias de suprimento não é apenas um efeito colateral de conflitos, mas uma estratégia deliberada de maximização de impacto com custos operacionais relativamente baixos. A economia, neste novo paradigma, torna-se tanto o meio quanto o fim da disputa por hegemonia.



A resposta iraniana, embora ainda pendente de validação por seu Conselho de Segurança Nacional, já produz efeitos antecipatórios nos mercados, elevando os prêmios de risco geopolítico e alimentando estratégias de hedge por parte de grandes players do setor energético. Ao mesmo tempo, impõe aos bancos centrais de países importadores uma nova variável de pressão sobre os regimes de metas de inflação, com potencial para antecipar ou reverter ciclos de política monetária. A inflação importada, via preços de energia, tende a reduzir a margem de manobra para políticas expansionistas, especialmente em países emergentes com fragilidade fiscal.



Observando-se o comportamento dos agentes estatais nas últimas décadas, percebe-se a progressiva substituição da força armada pela coerção econômica. Embargos, sanções e o controle de sistemas de pagamentos internacionais, como o SWIFT, passaram a desempenhar um papel equivalente ao das antigas intervenções militares. O caso de Ormuz insere-se nesse processo. Ao ameaçar interromper um fluxo logístico vital, o Irã posiciona-se não apenas como ator militar regional, mas como agente de ruptura econômica global.



A economia, portanto, não é mais simples reflexo de decisões políticas ou produto das dinâmicas de mercado. Tornou-se um instrumento direto de enfrentamento geopolítico, assumindo status de arma estratégica. Essa constatação exige que análises de risco geopolítico incorporem variáveis econômicas com mais precisão e que a governança internacional evolua no sentido de estabelecer mecanismos mais robustos de proteção dos fluxos comerciais vitais à estabilidade sistêmica.



A possível interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz não representa apenas uma crise regional. Trata-se de um ponto de inflexão que expõe a fragilidade de um sistema que, ao mesmo tempo em que promovia eficiência e integração, tornou-se vulnerável a choques localizados com efeitos globais.



Se não houver avanço institucional para mitigar esse tipo de vulnerabilidade – por meio da diversificação logística, de acordos multilaterais de segurança de rotas e do desenvolvimento de redes alternativas de fornecimento –, a economia seguirá sendo o principal campo de conflito estratégico no século 21.