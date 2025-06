PRIVATIZAÇÃO EM MINAS

“Governador Zema e parte da Assembleia Legislativa querem atropelar a Constituição mineira e vender os maiores e estratégicos bens do estado, incluindo as empresas de energia, Cemig, e de água, Copasa. Temos o exemplo do estado de São Paulo, que privatizou empresas de energia e saneamento, os serviços pioraram e as tarifas ficaram até quatro vezes mais caras. Ressaltando que a Cemig foi fundada por Juscelino Kubitschek sendo a primeira empresa brasileira a ter ações negociadas na bolsa de valores de Nova York. Minas Gerais não pode desonrar tantas lutas por independência e liberdade e após séculos doar seus bens apenas por incompetência de gestão.”

Daniel Marques

Virginópolis – MG