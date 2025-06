Respeito na escola: o desafio do século

As notícias recentes somam-se às dos últimos anos – e às de sempre – provocando, mais uma vez, aquele aperto no peito, aquele peso no estômago difícil de ignorar: professores sendo agredidos por alunos, alunos agredindo-se mutuamente, pais de alunos agredindo professores, filhos e uns aos outros. Educadores abandonando a docência com problemas de saúde mental. Enfim, um circo de horrores que se espalha pelo país, sem que ninguém diga, com todas as letras, o que é necessário dizer: ou resgatamos o respeito na escola, ou não haverá mais esse lugar que um dia existiu – para onde mandávamos nossos filhos para que se tornassem gente.



O grande problema desse debate está na compreensão do que se entende por respeito. Para os governantes da safra mais conservadora – que hoje fazem sucesso em estados e municípios – respeito é obediência, disciplina, algo que apenas a ameaça seria capaz de impor. Daí a multiplicação das chamadas escolas cívico(sic)-militares, com sua lógica de silenciamento e imposição de normas de controle corporal como solução para a violência que se encastelou no ambiente escolar e vem, funcionalmente, exterminando os professores.



Mas respeito é outra coisa, completamente diferente. Respeito quer dizer “olhar novamente”. Implica parar para observar o espaço ao redor, as pessoas ao redor – olhar não para reduzi-las ao que pensamos, mas para flagrá-las em suas próprias singularidades. Tornar a escola um lugar respeitável novamente significa recuperar a capacidade de seus profissionais e membros da comunidade escolar se olharem nos olhos e se perceberem como partícipes de uma experiência nova e promissora: a experiência de se conhecerem e de aprenderem juntos.



E isso se faz com tempo e com fala – não com força e com silêncio. A escola deve se abrir, e não se fechar. Deve construir conjunto, e não impor regras. Deve ter paciência, e não intransigência. A escola é exatamente aquilo que esperamos quando aplaudimos o novo papa: alguém com espírito de comunhão, e não de preconceito.



Só o respeito gera interesse – interesse que é a vontade de estar entre, de fazer parte. Como aquele lugar onde gostamos de estar, de onde não temos vontade de sair ou de nos perder, porque é ali que nos encontramos. Um achado.



A escola precisa abandonar a ideia mecanicista; a de que deve fazer isso e, para isso, impor aquilo; a de que os alunos precisam se enquadrar nisso e, aos professores, exige-se aquilo – em um ciclo de obrigações que encarcera a vontade e o desejo de simplesmente construir algo agradável para todos os envolvidos. Isso requer paciência, entrega e um compromisso assumido coletivamente: a promessa partilhada, invenção de um futuro que não existe, exceto pelo esforço comum de todos nós.



Respeito na escola é um desafio porque exige desconstruir a ideia de que tudo o que dissemos aqui é utópico, ingênuo ou ineficaz. Ao contrário: tudo o que dissemos aqui é necessário – e está ao alcance da nossa humanidade. Basta que tenhamos a coragem de assumi-la.