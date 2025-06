“Será um desafio para o consagrado técnico Carlo Ancelotti recuperar a alegria vencedora da Seleção Brasileira. As dificuldades são muitas. A adaptação, num curto período e com reduzida convivência, dele e dos atletas, é recíproca. Contamos com a genialidade de Ancelotti para superar todas as adversidades e conseguirmos o hexacampeonato mundial. Vamos torcer por Ancelotti e pela Seleção.”

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES