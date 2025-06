Maturidade tecnológica nas empresas: a importância de começar pela base da

HELCIO LENZ



Graduado em tecnologia da informação, managing director da Infios na América Latina

Novas tecnologias estão constantemente transformando as indústrias, sendo a de logística uma das mais impactadas. Hoje, ferramentas inovadoras tornam possível desenvolver assistentes de IA sofisticados para atendimento ao cliente, rastreamento de pedidos e suporte técnico automatizado. Outras soluções permitem comunicação por voz em tempo real, possibilitando que operadores de armazém, motoristas e robôs logísticos utilizem comandos de voz. Isso aumenta a produtividade e minimiza erros em toda a operação.



Integrar essas soluções à logística abre novas possibilidades, desde tornar o rastreamento de pedidos mais eficiente e a previsão de demanda mais precisa com assistentes de IA, até reduzir erros e acelerar processos com comandos de voz. Diante dessas inovações, é essencial entender que, para incorporar novas tecnologias com sucesso, as empresas devem começar com um forte senso de propósito. Afinal, as corporações são como famílias com genealogias complexas. É necessário compreender sua história, infraestrutura atual e a forma como os times interagem. A tecnologia é uma ferramenta e só faz sentido quando apoia o negócio, seja por meio da precisão, previsibilidade ou velocidade.



Antes de buscar uma solução tecnológica, é fundamental definir qual mudança se deseja alcançar e quais resultados são esperados. Só então faz sentido procurar a tecnologia certa no mercado para esse propósito específico. No fim das contas, a tecnologia deve servir às necessidades do negócio, porque, sem um propósito claro, ela perde o sentido.



Também é essencial incentivar a curiosidade e o espírito de exploração entre os colaboradores, para garantir que evoluam junto com a tecnologia. A transformação tecnológica é extremamente rápida, e a inteligência artificial já está nos impactando de várias maneiras. Estamos aprendendo a navegar nessa nova realidade, explorando suas possibilidades e descobrindo como gerar valor para as empresas por meio de sua aplicação. Por isso, adaptar equipes, oferecer treinamentos e estimular os profissionais a assumirem papéis mais estratégicos são fatores essenciais para o sucesso a longo prazo.



Segundo o relatório da McKinsey de 2024, 13% das empresas não estão alcançando plenamente os resultados esperados com a digitalização da cadeia de suprimentos. O primeiro passo para resolver esse problema é entender as expectativas iniciais da organização: qual era a visão por trás do investimento? Ela era realista? Estava baseada em um plano de negócios ou era apenas uma aposta otimista?



Muitas empresas investem em tecnologia sem considerar as pessoas e os processos envolvidos, assumindo que ela sozinha resolverá diversos desafios operacionais. Na minha visão, expectativas claras vêm de uma análise bem estruturada, um verdadeiro “dever de casa” que as organizações precisam fazer.



Por outro lado, tecnologias fundamentais como OMS (Order Management System), WMS (Warehouse Management System) e TMS (Transportation Management System) têm mostrado impacto significativo: 24% das empresas que investiram nesses sistemas essenciais relataram ter alcançado os resultados esperados, de acordo com a McKinsey. Esse número é consideravelmente maior do que o das soluções mais avançadas, como torres de controle totalmente digitalizadas ou previsão de demanda baseada em IA analítica, que apresentaram apenas 4% de sucesso na entrega dos resultados esperados.



Essa disparidade levanta um ponto crítico: será que as empresas com dificuldades em extrair valor de tecnologias avançadas implementaram antes as soluções fundamentais? Afinal, esses sistemas essenciais são a espinha dorsal das operações, gerando dados de alta qualidade para que tecnologias mais sofisticadas possam ser aplicadas com eficácia. Ter expectativas claras e um plano bem definido é essencial antes de adotar a próxima tendência tecnológica.



As empresas de logística devem estar preparadas para adotar e integrar essas tecnologias de forma estratégica. Mais do que simplesmente investir em ferramentas avançadas, é vital que as organizações entendam o papel dessas soluções na otimização de processos, na redução de custos e na construção de uma cadeia de suprimentos mais eficiente e resiliente. A adaptabilidade também é essencial.



O ideal é que a tecnologia escolhida apoie a escalabilidade do negócio sem exigir uma reformulação completa dos sistemas existentes, permitindo que a empresa cresça de forma sustentável ao longo do tempo. O futuro da logística está diretamente ligado à adaptabilidade e à inovação, e quem souber aproveitar essas oportunidades será líder no mercado.