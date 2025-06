“O grande estadista Lula, que faz campanha pela fome no mundo, de repente, não mais que de repente, chama a cantora Roberta Sá, parca petista, para fazer um show para ele, o Macron e a trupe de 'bons vivants' pagando R$ 160 mil. Deve ser muito bom ganhar no mole, e sendo amiga do rei talvez nem imposto pague. E a fome, essa que aguarde. É só marketing de um ex-operário, agora rico que usa relógio cartier.”

MARIETA BARUGO

São Paulo – SP