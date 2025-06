SOBRE DEMOCRACIA E VERGONHA

“A quem interessar possa, como cidadão brasileiro, amante da democracia, quero afirmar que o que o parlamentar licenciado Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos da América, denegrindo a imagem do Brasil, mentindo que a nossa liberdade democrática está ameaçada, precisa urgentemente de uma manifestação das autoridades do nosso país. Não dá pra ficar calado. A nossa democracia vai muito bem e só incomoda aqueles que têm sangue de ditador nas veias. Ninguém deve acreditar que poder se conquista com carros de combate, metralhadora, fuzis etc. É uma vergonha saber que um cidadão que assim pensa ocupa cadeira Câmara dos Deputados. Desculpem aqueles que o escolheram. Já passou da hora de dar um basta. Ah, achei muito interessante o que falou um deputado do PL, saindo em defesa da ainda deputada (condenada), Carla Zambelli. Disse o parlamentar: 'As mulheres feministas de esquerda só pensam no feminismo, não nas mulheres'. Dá pra dar uma gargalhada. Ele queria que as mulheres de esquerda saíssem em defesa de Zambelli. É o fim da picada.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF