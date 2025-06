INVESTIMENTO NO BRASIL

“Com a alteração da perspectiva do rating de positivo para estável, semana passada a Moody's enterrou de vez a chance de o Brasil recuperar o grau de investimento no curto prazo. Para nós, aqui no Brasil, nenhuma surpresa, pois, desde 1/1/2023, presenciamos o Brasil indo em direção do abismo em razão da farra fiscal leviana promovida pelo governo. Vale lembrar que foi prometido um plano de cortes vigoroso após as eleições municipais; ao contrário do que prometeram, o que se verifica é a continuidade da maior operação de compra de votos da história (mesmo sem ter dinheiro), camuflada de ações supostamente sociais. Vejamos: isenção do imposto de renda (para quem ganha até R$ 5 mil), expansão do Auxilio Gás, isenção do pagamento da conta de luz e criação de mais uma faixa no Minha Casa Minha Vida. Antes teve o Pé de Meia (dinheiro para estudantes que já estudam gratuitamente) e a desarrazoada elevação do Bolsa Família no início de 2023. Como estão faltando recursos, querem impor o IOF. O governo petista jamais teve proposta concreta para apresentar com vistas ao desenvolvimento do Brasil. A Caixa de Pandora foi aberta em 1/1/2023, mas o Congresso Nacional poderá fechá-la. Ainda temos tempo. Basta fechar todas as portas para as ações eleitoreiras. Caso haja algum desconforto político-eleitoral em não aprovar alguma delas, a solução é simples: se aprovadas só valerão a partir de 1/1/2027. A propósito, nenhuma das medidas provisórias apresentadas é urgente e inexiste a suposta relevância. Ante o cenário que se apresenta, estamos diante de crime de responsabilidade, a teor do art. 85, inc. V e VI da Constituição.”

MILTON CORDOVA JUNIOR

Vicente Pires – DF