“São secundários os dois problemas em evidência: punir os envolvidos e os sindicatos pelas abusivas consignações e a anistia, que deveriam ser para ontem. As postergações são indecorosas a pretexto de reunião com o Brics e o recesso parlamentar. São prioritários relâmpagos, ao reajustar os próprios salários, criação de novos penduricalhos e, sob a defesa da democracia, avacalhando a Constituição ao prender e perseguir os pretensos 'golpistas' do golpe inexistente. Em parte, a culpa é nossa, de nós eleitores, que votamos mal, e os nossos deputados e senadores são indiferentes ou coniventes com a frequente 'insegurança jurídica' constitucional.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES