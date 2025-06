"Emendas parlamentares sem transparência, aumento de impostos, ladroagem no INSS, alta inflação, juros exorbitantes, entre outros distúrbios brasileiros, continuam arruinando o nosso país. As autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário não cortam as despesas na própria carne, permanecendo alheios às reais dificuldades do povo menos favorecido, que nem sabe o que é ter o saneamento básico em suas modestas residências. Lula, Alcolumbre, Motta e Barroso continuam desembolsando o dinheiro arrecadado em impostos de forma inconsequente, como se não existisse uma dívida de R$ 7,4 trilhões. Os investidores estrangeiros fugiram do Brasil, pois a perspectiva de crédito foi rebaixada no final da última semana. O dólar está na casa dos R$ 5,70, sinalizando a reduzida entrada da moeda estrangeira em nosso mercado. Precisamos estancar essa hemorragia."

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte