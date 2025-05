SUGESTÃO aos norte-americanos

“Se pudesse fazer uma sugestão aos bilionários e milionários estadunidenses, seus meios de comunicação e demais cidadãos menos estúpidos, seria 'refaça imediatamente a negociação com os demais países do Sul global, garanta parte de espaço, recurso e comércio, evite perdas totais inevitáveis a caminho'. Desindustrializado, uma economia de papel, dívida de US$ 36 trilhões, déficit de US$ 1 trilhão anual no serviço da dívida, China com os cofres cheios e países caminhando para negociar em outras moedas contrárias ao dólar. Poucas chances restam aos EUA para não entrar numa crise profunda a curto prazo. Apoiar na presidência da República uma pessoa estúpida e despreparada como o Trump para negociador é o caminho mais rápido para um suicídio político.”

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro – RJ