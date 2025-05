SOBRE GASTOS DE VIAGENS

“O céu não é limite de gastos para a lua de mel do casal imperial, que vive passeando no exterior às custas dos pagadores de impostos. Segundo um conceituado jornalista, que obteve os dados no Portal da Transparência, desde a posse os pombinhos já gastaram R$ 5,05 bilhões nos passeios nos jatos da FAB. Vale ressaltar que aí não estão incluídas as viagens do vice Alckmin, dos ministros e de outras autoridades. Não há dúvida que o objetivo é nos nocautear, pois estamos nas cordas e os supremos juízes deixam acontecer a pancadaria sem interferirem, pois apostam no resultado.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte – MG