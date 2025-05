Lula, Motta e alcolumbre

“A matéria ‘Nas mãos do Legislativo, Lula afaga Motta e Alcolumbre’, publicada no Estado de Minas (13/5), demonstra, claramente, que são farinha do mesmo saco. O Antônio Conselheiro de Garanhuns arrasta ambos para viagens internacionais, velório do papa, comemorações e quejandos. São como mais duas mulheres seduzidas, que se encantam com as mordomias pagas pelo contribuinte. A primeira é a já conhecida e deslumbrada ‘esbanja’. Se tudo der certo, estaremos no vinagre.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte – MG