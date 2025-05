“No dia do seu aniversário, a Polícia Militar do Rio de Janeiro presenteia os moradores da cidade com a retirada definitiva do crime do traficante TH, um dos maiores ladrões de cargas e veículos do Complexo da Maré. Parabéns à instituição que completa 216 anos, e que tem como lema servir e proteger.”

LUIZ FELIPE SCHITTINI

Rio de Janeiro – RJ