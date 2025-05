Fraude no INSS: punição aos culpados

"O trambique das consignações aos aposentados praticado pelos sindicatos sem dificuldades com o pessoal do INSS foi um roubo imperdoável ao pessoal que passa no banco e deixa na farmácia, e pouco sobra para as demais necessidades. Os sindicatos, ministro da Previdência e todos os demais envolvidos têm que ser punidos: recuperação financeira, confisco, prisão e banimento da vida pública. Recuperar rapidamente dos 'saqueadores' o que retiraram dos aposentados que carecem de ajuda e lhes restam poucos anos de vida. Quanto aos desonestos sindicatos, extinguir todos os envolvidos nas falcatruas e, quem sabe, o impeachment de Lula, patrono dos sindicatos. Não faz sentido, o governo de pires na mão, cobrir o rombo."



Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES