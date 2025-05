Futuro da Petrobras interessa a todos

O noticiário sobre a Petrobras – a maior empresa brasileira – muitas vezes fica concentrado apenas na cotação dos combustíveis. Ontem, a estatal iniciou mais um corte no preço do diesel para as distribuidoras (de R$ 0,16), que deve representar alguma queda no valor apresentado na bomba – uma notícia positiva para frear parte da inflação dos alimentos, diante de uma logística nacional extremamente dependente do transporte terrestre.



No entanto, pouco se discute sobre o reposicionamento da Petrobras nos últimos anos. Contra a corrente liberal de outrora, a estatal passou por uma mudança de política durante o governo Lula (PT), a partir de uma agenda estatizante para retomada de ativos cedidos à iniciativa privada em gestões anteriores.



Como maior empresa brasileira, a Petrobras tem a obrigação de se posicionar muito além de uma perfuradora de poços, ainda que essa atividade seja primordial para o setor petroleiro da companhia. É a partir da estatal que o Brasil pode ampliar ainda mais a sua independência energética e financiar, inclusive, uma matriz ainda mais sustentável, focada em energia e combustíveis limpos – uma migração que requer investimentos altíssimos em ciência e tecnologia.



O comunicado ao mercado financeiro feito pela companhia no último dia 23 comprova o acertado reposicionamento. O conselho de administração da Petrobras obteve acordo para retomar duas fábricas de fertilizantes, em Camaçari (BA) e Laranjeiras (SE), com abertura de uma licitação para operar nas duas plantas. O negócio envolve a Unigel, uma multinacional do setor petroquímico, abrindo mão do arrendamento das unidades, que duraria até 2030.



As duas fábricas foram arrendadas pela estatal em 2019, mas estão paradas desde 2023 por causa de dificuldades financeiras. Tratam-se dos chamados fertilizantes nitrogenados, muito usados pelo agronegócio. Um produto comum é a ureia, por exemplo. Para a produção, a fábrica precisa do gás natural como matéria-prima, um dos ramos mais consolidados da estatal. Ou seja, são empreendimentos de baixo risco e com enormes ganhos para o Brasil.



Outras iniciativas recentes vão na mesma linha. Na semana passada, a Petrobras lançou uma licitação para contratação das empresas que vão realizar as obras de construção de unidades operacionais no Polo GasLub, em Itaboraí (RJ). O objetivo é ampliar em 12 mil barris por dia (bpd) a fabricação de óleos lubrificantes; 75 mil bpd de diesel S-10; e 20 mil bpd de querosene de aviação com baixo teor de enxofre. A estimativa é que sejam gerados até 10 mil empregos diretos e indiretos. As obras estavam paradas desde 2015.



Em movimento semelhante, há um ano, a Petrobras retomou a contratação de embarcações próprias, a partir da compra de quatro navios da classe Handy. A ideia é ampliar a indústria naval brasileira para atender demandas de transporte de produtos por via marítima. A nova agenda da empresa reposiciona a Petrobras ao lado do povo brasileiro, como maior patrimônio do país.



É preciso observar que algumas questões exigem muito debate. A perfuração na foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial, por exemplo. Por se tratar de um empreendimento que pode causar impactos ambientais, que divide o Ibama e a própria Petrobras, a questão merece todo cuidado possível. Sobretudo em um ano no qual o Brasil recebe a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém.