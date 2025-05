"Depois do 'Mensalão' e do 'Petrolão’, surge a 'Farra do INSS', agora roubando dos pobres aposentados. Imediatamente, alguns jornalistas divulgaram que tudo começou em 2019, obviamente minimizando o envolvimento do governo Lula, embora naquele período o roubo era inexpressivo, e somente a partir de 2023 é que se multiplicaram as associações, com arrecadação de bilhões de reais. Deputada mineira do Psol logo apresentou proposta de ressarcimento pelo próprio governo, ou seja, pelo contribuinte, sem mencionar punição para os envolvidos, como era de praxe, quando estava na oposição, possivelmente em razão do envolvimento do irmão de Lula, em que a associação que preside foi a que mais roubou."

Elias Nogueira Saade

Belo Horizonte