A CORTINA DE FUMAÇA

“A prisão de Collor foi para desviar a rapinagem de

R$ 100 milhões perpetrada

por Frei Chico, irmão do presidente Lula, bem como

da megacomitiva do governo brasileiro ao funeral do papa Francisco. E haja recursos para bancar essa orgia com o dinheiro público proveniente dos nossos pesados e suados impostos. Jamais deveremos olvidar o que está escrito na Bíblia: 'Os espíritos das trevas são mais astutos do que os espíritos da luz'.”



LUIZ FELIPE SCHITTINI

Rio de Janeiro – RJ