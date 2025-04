PERMANÊNCIA DE CASA DE CULTURA

“A população de Joanópolis, no interior do estado de

São Paulo, está lutando na Câmara e na prefeitura pela permanência da Casa de Cultura, que há 20 anos oferece atividades culturais como capoeira, teatro, música, dança, palestras educativas e oficinas de artesanato. Essa cidade também é conhecida como capital do lobisomem, devido às lendas e ao rico folclore. Portanto, como visitante e admirador dessa cidade, espero que a Casa de Cultura permaneça para sempre trazendo cultura para todos.”

DANIEL MARQUES

Virginópolis – MG