“Quero dar os meus parabéns ao jornal Estado de Minas, edições dos dias 22 e 23/4/2025, pelo caderno especial, onde foi muito bem delineada a obra do papa Francisco durante o seu curto papado à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. Ficou claro nas abordagens que o papa Francisco, apesar do pouco tempo de liderança, deu excelente, profunda e necessária sacudida na estrutura milenar da Igreja Católica, vivendo e insistindo no trabalho missionário com respeito e humildade, lembrando que todos

nós humanos, independentemente do status social, os animais e a natureza vivemos juntos num mesmo barco, chamado Terra, criado por Deus. Lendo as reportagens, em determinado momento, tem-se até um arrepio ao sentir a profundidade de como Francisco via o ser humano e exortava a necessidade de aprofundarmos nas reflexões, buscando a almejada paz entre os povos. Ele nunca abandonou a esperança! Realmente, um grande irmão de todos, legando-nos o exemplo da sincera simplicidade em que viveu! Muito obrigado e mais uma vez parabéns!”

EDUARDO CONTIN GOMES