Samarco e suas acionistas comentam reportagem

"Lamentamos profundamente o tom da reportagem 'Reparação paga pela Samarco espalha onda de insatisfação', veiculada na terça-feira, 1º de abril, na edição on-line , e na impressa do dia 2 de abril, do Estado de Minas, publicadas sem ouvir a empresa. Entendemos que o exercício do jornalismo implica o compromisso de ouvir todos os lados de uma história. Ao não procurar a empresa, a publicação desconsidera esse princípio do jornalismo, que tem sido exercido diariamente há quase 100 anos pelo Estado de Minas.

A Samarco e suas acionistas esclarecem que todos os municípios que aderiram à reparação tiveram acesso aos dados relativos às indenizações de direito, bem como às condições de pagamento que foram negociadas no Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, homologado por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF)."

NR - A reportagem registrou reações às informações divulgadas publicamente pela Samarco nos dias 25 e 27 de março de 2025.