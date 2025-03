“No Congresso Nacional, a prática nefasta de distribuição ao deus-dará de recursos via emendas parlamentares cresceu demais desde a ascensão de Temer/Bolsonaro. No atual governo de Lula, a chantagem dos políticos de direita para com o governo federal é obscena. Se não liberar, não tem aprovação de nada que possa interessar à sociedade. Essa forma criminosa de agir não é nada republicana, porém, a mídia fica calada, e o mercado financeiro não fica nervoso nem se preocupa com os gastos bilionários dos políticos sem nenhuma contrapartida ou transparência. Ainda criticam os ministros do STF que 'ousam' tentar moralizar a casa da luz vermelha no DF. Enquanto nossos eleitores brincarem de eleger gente desqualificada, apenas por conta de ideologia rasteira, o país não terá governabilidade na Presidência e os políticos vão permanecer fazendo campanha eleitoral por quatro anos.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP