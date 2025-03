“Vivemos num território em que cada um cuida de si, conhecido como 'terra de murici'. O DNA da corrupção e do sentimento de querer levar vantagens em tudo impregnou numa acentuada parcela da população. Muitos empreendedores reclamam que há vagas em seus trabalhos, mas ninguém aparece para a labuta. Isso é explicado por 72 bolsas ou formas de auxílio, com as quais o governo cativa os seus futuros eleitores.”

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro – RJ