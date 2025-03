"É raro, mas ocorre e me enche de alegria. Na coluna de Guilherme Amado 'Os empurrãozinhos a filho de ministro do STJ' (Política, 22/3/2025), o voto de Gilberto Bercovici dando nota zero para o candidato Rafael Campos Soares, filho do ministro do mesmo tribunal merece destaque, pois foi o único que se insurgiu contra 'os empurrãozãos' dados por ministros do STF e pelo procurador-geral da República mediante cartas de apresentação levadas pelo candidato. O placar foi 4 a 1 a favor de Rafael. O voto de Bercovici foi contra o concurso de cartas marcadas, como passou a ser o normal em Pindorama. É fácil prever o 'empurrãozão' que os ministros do STF darão em Bolsonaro e os demais réus em direção ao precipício. Está escrito nas estrelas."

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte