TUMULTO NA CÂMARA

“'Aqui não é jardim da infância', palavras do presidente da Câmara dos deputados ao chamar a atenção dos parlamentares bolsonaristas e petistas que causaram tumulto no Plenário durante uma sessão presidida pela deputada Katarina Feitoza. Tumulto que a obrigou encerrar a sessão. Senhor presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, em matéria de obediência as crianças de jardim de infância dão de mil em nossos representantes, é lamentável o mau exemplo dado por eles nessa Casa. Sobra desrespeito e falta educação. No jardim de infância, os professores levam o dedo indicador diante dos lábios e produzem um sinal de psiu – os pequeninos entendem perfeitamente que é um pedido de silêncio. Nessa Casa não é lugar de fazer desordem. É obrigação do parlamentar mostrar polidez. Quem sabe o senhor treine com eles o 'psiu' e a coisa melhora. Caso continue a indisciplina, a melhor coisa é aplicar sanções.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF