medidas-do-governo

“Triste é presenciar o governo – que nada tem a apresentar na economia – optar por desesperadas medidas eleitoreiras. Começou com aumento no valor do Bolsa Família. Vai ampliar o auxílio gás, passando das atuais 5,5 milhões para quase 21 milhões de famílias. Criou o Pé-de-Meia, que supostamente seria uma bolsa de 'incentivo' para estudantes de baixa renda continuarem no ensino médio. Querem ampliar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Com perplexidade, presenciamos o Brasil rumando diretamente para um abismo sem fundo. O último que sair (caso sobre alguém) que apague a luz.”

MILTON CORDOVA JUNIOR

Brasília – DF