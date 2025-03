Capitalismo e socialismo

“Não há como negar que a principal contradição mundial, atualmente, está na economia entre mercado capitalista (EUA) e mercado socialista (China). Deng Xiaoping, em 1978, abriu a economia chinesa ao mundo do capital, que se transferiu em peso para o país. Mão de obra mais barata representa mais lucro ao capital. Para Deng 'não existe socialismo com fome'. Resolveu o desemprego na China, copiou a produção capitalista, investiu em educação e surpreendeu o mundo com seu crescimento. Após a queda da URSS, EUA lança o 'Consenso de Washington' (mercado aberto, estado mínimo, globalização) para gerir a economia mundial. Com o crescimento da China, os EUA negam esse modelo e deixam seus seguidores perplexos. Endividado por manter sua dominação, os bilionários do império (EUA) se desesperam e elegem, através de fake news de suas big techs, um presidente negacionista, despreparado para salvar sua economia.”

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ