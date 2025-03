“Acompanhando atentamente a negativa dos anciões da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, hoje são todos inocentes. Chego a pensar que, em breve, eles dirão que a ideia de permanência no poder foi arquitetada por Mauro Cid. Dirão que ele se encantou com a função de ajudante de ordens do então presidente da República Jair Bolsonaro e que desejava ficar mais um pouquinho. Tenhamos cuidado, uma mentira repetida mil vezes acaba se transformando em uma verdade. E como sabem trabalhar muito bem com isso, é bom não ficar 'cozinhando o galo'. Justiça neles! Salvemos o Mauro Cid!”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF