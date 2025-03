“A cantora Claudia Leitte está sendo acusada de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, por ter alterado a letra da música 'Caranguejo', desde que se tornou evangélica, substituindo uma alusão a Iemanjá por Yeshua, o nome de Jesus em hebraico. Está na hora de a cantora baiana e sua equipe jurídica saírem das cordas e partirem para o contra-ataque, promovendo uma reviravolta semântica nessa polêmica. Estima-se que há quase 700 milhões de cristãos na África, sendo, por isso, o continente mais cristão do mundo em termos de população. Teólogos que são pilares do cristianismo nasceram na África, séculos antes do colonialismo europeu. Portanto, o que Claudia Leitte faz ao cantar o nome de Jesus, o Deus cristão, é promover a maior religião de matriz africana da atualidade, o cristianismo. Intolerantes religiosos são aqueles que querem calar a cantora e negar a verdade do cristianismo como a maior religião negra do mundo. Saia das cordas, Claudia Leitte! É hora do contra-ataque, com estatística,teologia, sociologia e história.”

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru – SP