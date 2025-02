MULTA E MANDO DE CAMPO

“É muito simples resolver o imbróglio relativo à multa que deverá ser paga pelo América, caso queira ter o goleiro Matheus Mendes atuando nos dois jogos da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. Eis a solução salomônica: o Atlético libera o América do pagamento da multa e o América, que terá o mando de campo na segunda partida, libera carga de ingressos de 50% (ou mais, considerando a inexpressividade da torcida americana) para a torcida do Atlético. Além de resolver o imbróglio, a direção do América seria poupada do vexame de demonstrar ter medo pavoroso da fanática torcida do Galo.”

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru – SP