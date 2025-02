“Através do EM, tomei conhecimento do feito de uma mineira, Iolanda Ribeiro Conti, nascida em Piranguçu, no Sul de Minas, que, aos 91 anos, se formou no ensino médio. Essa senhora, até os 85 era analfabeta e se emocionou quando aprendeu a escrever o próprio nome. Com a boa vontade e prestimosidade de uma filha adotiva – que moça grata, outro exemplo de vida! –, que é fisioterapeuta, dona Iolanda foi matriculada e levada por ela aos cursos noturnos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mas não vai parar aí. O sonho da dona Iolanda – que não pôde estudar quando criança e passou boa parte da vida em trabalhos domésticos, como lavadeira, padeira e faxineira, sempre explorada, em São Paulo, para onde foi levada aos 11 anos – segue. Apesar das agruras da vida, nunca deixou de acalentar o desejo de estudar! Agora, diz que quer continuar e se formar em nutrição. Alguém dúvida?”

Tarcísio P. Ferreira

Lagoa Santa – MG