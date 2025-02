Adolescente com medo de Trump e Musk

“O meu neto adolescente estava sentado num canto da nossa casa lendo no seu celular. De repente, levantou-se e veio em minha direção demonstrando um certo espanto e, mostrando-me o que havia lido, perguntou-me: 'O senhor já viu esta notícia?'. Verifiquei e vi que era a palhaçada de Eduardo Bolsonaro querendo que Donald Trump e Elon Musk não deixem que o seu pai seja preso. Dei uma gargalhada e disse ao meu neto: 'Não esquente a sua cabeça, Trump e Elon Musk não podem interferir em nada aqui no Brasil e, por outro lado, basta você se lembrar que na posse do presidente americano a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro não puderam adentrar na Rotunda do Capitólio, onde foi realizada a solenidade de posse. Eles acompanharam a cerimônia em um estádio de basquete. Eles queriam passar para os brasileiros que eram bem próximos do eleito e acabaram passando que eram bem distantes'. Mas o meu neto, ainda demonstrando preocupação, indagou-me: 'Será que não tem perigo de Trump e Musk mandarem bombardear Brasília, vovô?'. Aí, não me contive. Gargalhei até soluçar.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF