Zelar pela democracia

"Aos que não reconhecem que no dia 8 de janeiro de 2023 houve uma tentativa de golpe para que fosse implantada uma ditadura em nosso país, o repúdio de todos os brasileiros que amam a liberdade. Ser livre para exercer a sua vontade dentro dos limites da lei é valiosíssimo para um ser humano. Anistiar terroristas que afrontaram a nossa democracia é não dar o devido valor ao maior bem dos brasileiros. Anistiar não, condenar sim. Refrescar esses admiradores de ditaduras é dar brechas para que eles voltem com mais fúria no futuro. Zelemos pela nossa democracia. Continuemos donos do poder. Fujamos do chicote dos insanos que querem o poder a qualquer custo."

Jeovah Ferreira

Taquari – DF