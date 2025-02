O futuro que queremos: o papel do ESG no cenário empresarial

Cledorvino Belini

Presidente da ACMinas

As mudanças climáticas representam um desafio global sem soluções únicas ou responsáveis isolados. Segundo um estudo publicado na revista Nature, o rendimento econômico mundial pode cair em 19% até 2050 devido a esses fenômenos, com perdas anuais estimadas em US$ 38 bilhões (cerca de R$ 194 bilhões) até meados do século.



Mesmo em um mundo cada vez mais consciente dos impactos sociais e ambientais das atividades corporativas, a integração de práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança) tornou-se essencial para o sucesso e a sustentabilidade das empresas. Para a Associação Comercial e Empresarial de Minas, como legítima representante do setor produtivo, incorporar estes princípios não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma estratégia inteligente para garantir a longevidade e a relevância no mercado atual.



Os desafios da sustentabilidade podem incluir a mudança de mindset organizacional, a alocação de recursos financeiros para investimentos em práticas sustentáveis, a adaptação a regulamentações cada vez mais rigorosas, a conscientização e educação dos stakeholders sobre a importância do ESG, entre outros.



Mas vale salientar que a implementação de boas práticas ESG aumenta a confiança do mercado, atraindo consumidores e parceiros que valorizam a sustentabilidade e a ética empresarial. Além do crescimento exponencial dos fundos de investimento voltados a critérios de ESG que têm direcionado capital para empresas que demonstram compromisso com a sustentabilidade.



O ESG deixou de ser uma tendência para se tornar uma necessidade estratégica no mundo dos negócios. Empresas que adotam esses princípios estão mais preparadas para os desafios do futuro, alavancando seu crescimento de maneira sustentável e responsável. Apesar dos desafios, os benefícios são claros, tornando o ESG um diferencial competitivo essencial na atualidade.



É fundamental que as empresas enfrentem esses desafios de forma proativa e integrada em sua estratégia de negócios. A transição para um modelo de negócios mais sustentável não só é essencial para o futuro do planeta, mas também pode gerar valor a longo prazo para as organizações.