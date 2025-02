Sobretaxas impostas por Trump e o comércio global

"O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já impôs tarifas mais elevadas para os produtos do México, China e Canadá. O bloco da União Europeia está preparado para responder 'com firmeza' eventuais imposições de aumento de tarifas por parte dos EUA. A tirania de um único presidente poderá ameaçar o comércio exterior de vários países, criando uma instabilidade semelhante ao que aconteceu durante a crise de 2008, quando a supervalorização dos imóveis estremeceu grandes bancos americanos. No início de um mandato de quatro anos, tudo são flores, mas o capitalismo feroz que Trump defende poderá gerar catastróficos problemas a longo prazo."



José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte